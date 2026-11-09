करीना कपूर ने किया बोटॉक्स का विरोध

कॉस्मेटिक सर्जरी के खिलाफ खुलकर बोलीं करीना कपूर, कहा- 18 साल का दिखना जरूरी नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:12 am Nov 09, 202611:12 am

क्या है खबर?

सिनेमा जगत में जवां दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी कराना कोई आम बात नहीं है। हालांकि, करीना कपूर इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखतीं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह बोटॉक्स के बहुत खिलाफ हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने 'मोजो स्टोरी' के लिए बरखा दत्त से बातचीत में यह खुलासा किया। उन्होंने प्राकृतिक तरीके से उम्र बढ़ने का समर्थन किया और कहा कि हमेशा 18 साल का दिखना जरूरी नहीं। करीना ने नेचुरल एजिंग को अपनाने पर जोर दिया।