पहले ही दिन लाखों में सिमटी करीना कपूर की ये फिल्में

करीना कपूर की इन 5 फिल्मों का पहले ही दिन निकला दम, जुटा पाईं बस कौड़ियां

लेखन नेहा शर्मा 01:46 pm Sep 20, 202601:46 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों में शुमार करीना कपूर की हालिया रिलीज फिल्म 'दायरा' बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है। फिल्म ने पहले दिन करीब 90 लाख से 1 करोड़ के बीच ही कमाई की, जिससे करीना के खाते में एक और सुस्त ओपनिंग दर्ज हो गई। हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, जब करीना की किसी फिल्म ने इतनी ठंडी शुरुआत की हो। उनकी कई फिल्में रहीं, जिनकी पहले दिन की कमाई लाखों में ही सिमट कर रह गई।