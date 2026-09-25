उलझी कहानी ले डूबी करीना-पृथ्वीराज की 'दायरा'? पहले हफ्ते में बस 5.60 करोड़ कमाए
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की नई पुलिस ड्रामा फिल्म 'दायरा' इस हफ्ते दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई।
अच्छी समीक्षाएं मिलने और मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी होने के बावजूद, फिल्म पहले हफ्ते में सिर्फ 5.60 करोड़ ही कमा पाई।
इसमें से सोमवार से गुरुवार तक तो सिर्फ 1.50 करोड़ ही मिले।
ऑफिसर अजूनी कोहली कर रही हैं पुलिस फायरिंग की जांच
फिल्म 'दायरा' में ऑफिसर अजूनी कोहली एक विवादित पुलिस फायरिंग की जांच करती नजर आती हैं। इस मामले में ऑफिसर रमन कुमार शामिल होते हैं।
फिल्म कई मुश्किल नैतिक सवालों को सामने लाती है और सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। करीना और पृथ्वीराज के साथ-साथ आपको इसमें कंवलजीत सिंह, अचिंत कौर और दूसरे कलाकार भी दिखेंगे।
फिल्म की कहानी थोड़ी उलझी हुई हो सकती है, शायद यही वजह है कि यह बड़े दर्शक वर्ग को ज्यादा पसंद नहीं आई।
हालांकि, जब यह OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तो शायद इसे नई पहचान मिल सकती है।