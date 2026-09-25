उलझी कहानी ले डूबी करीना-पृथ्वीराज की 'दायरा'? पहले हफ्ते में बस 5.60 करोड़ कमाए

फिल्म 'दायरा' में ऑफिसर अजूनी कोहली एक विवादित पुलिस फायरिंग की जांच करती नजर आती हैं। इस मामले में ऑफिसर रमन कुमार शामिल होते हैं।

फिल्म कई मुश्किल नैतिक सवालों को सामने लाती है और सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। करीना और पृथ्वीराज के साथ-साथ आपको इसमें कंवलजीत सिंह, अचिंत कौर और दूसरे कलाकार भी दिखेंगे।

फिल्म की कहानी थोड़ी उलझी हुई हो सकती है, शायद यही वजह है कि यह बड़े दर्शक वर्ग को ज्यादा पसंद नहीं आई।

हालांकि, जब यह OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तो शायद इसे नई पहचान मिल सकती है।