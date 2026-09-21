करीना कपूर खान ने ठुकराए थे ये बड़े ऑफर

इन सुपरहिट फिल्मों को करीना कपूर ने कर दिया था इनकार, जानें क्यों कहा था 'नहीं'

लेखन अंशिका शुक्ला 02:23 pm Sep 21, 202602:23 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर आज 46 साल की हो गई हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार और यादगार फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनके किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि, करीना ने अपने करियर के दौरान कई चर्चित और बड़ी हिट फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए हैं। इसके पीछे अलग-अलग वजहें रही हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं, उन्होंने किन फिल्मों को क्यों रिजेक्ट किया।