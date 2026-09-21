करीना कपूर की इन फिल्मों ने OTT पर मचाया था धमाल

करीना कपूर की फिल्मों के दीवाने हैं तो OTT पर जरूर देखें ये शानदार फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 10:54 am Sep 21, 202610:54 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान आज 46 साल की हो गई हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार और यादगार फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनके अलग-अलग किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। करीना की कई चर्चित फिल्में आज भी दर्शकों का मनोरंजन करती हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं, उनकी कौन-सी फिल्में आप OTT पर देख सकते हैं।