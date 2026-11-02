कॉफी विद करण पर नजर आएंगे करीना कपूर और सैफ अली खान

'कॉफी विद करण' पर नजर आएगा करीना कपूर और सैफ अली खान का मजाकिया अंदाज

लेखन सयाली 05:31 pm Nov 02, 202605:31 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' का 9वां सीजन प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है। आए भी क्यों न, इस बार इतने बेहतरीन सितारे जो इसमें शिरकत दे रहे हैं। अब शो के अगले एपिसोड में बॉलीवुड के सबसे चहीते जोड़ों में से एक, सैफ अली खान और करीना कपूर मेहमान बनकर आ रहे हैं। जियोहॉटस्टार पर इस एपिसोड का मजेदार प्रोमो जारी किया गया, जिसमें सैफ और करीना का मजाकिया अंदाज नजर आया। दोनों करण की टांग खींचते भी दिखाई दिए।