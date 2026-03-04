करणवीर बोहरा के पिता का निधन

अभिनेता करणवीर बोहरा के सिर से उठा पिता का साया, भावुक पोस्ट में छलका दर्द

लेखन ज्योति सिंह 01:45 pm Mar 04, 202601:45 pm

टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा के पिता, और फिल्म निर्माता महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए यह दुखद खबर दी जिससे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस और फिल्मी हस्तियां अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर करते हुए करणवीर के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें, करणवीर के पिता महेंद्र ने 'तेजा' (1990), 'टक्कर' (1995), 'गोपाला' (2023) जैसी कई गुजराती फिल्मों का निर्माण किया था।