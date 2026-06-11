2,400 करोड़ के महाघोटाले में फंसीं सनी लियोनी

कर्नाटक CID की रडार पर सनी लियोनी, जानिए 2,400 करोड़ के महा-घोटाले से कैसे जुड़ा नाम

लेखन नेहा शर्मा 12:44 pm Jun 11, 202612:44 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के 2,400 करोड़ रुपये के निवेश महाघोटाले में जांच एजेंसी CID ने एक बड़ा खुलासा किया है। बताया गया है कि निवेशकों से ठगे गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा अभिनेत्री सनी लियोनी समेत मनोरंजन जगत के कई अन्य कलाकारों और अभिनेत्रियों को भी ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद CID ने सनी को एक औपचारिक नोटिस जारी कर इस वित्तीय लेन-देन का पूरा हिसाब मांगा है। आइए जानें इस महाघोटाले से सनी का नाम किस तरह जुड़ा।