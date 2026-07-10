करण टैकर का खुलासा, बोले- टेलीग्राम पर कोई कर रहा मेरे नाम से ठगी

AI फर्जीवाड़े के बीच करण ने की ये अपील

ये धोखेबाज पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति करण को जानता है या नहीं, उसके बाद ही ठगी का प्रयास करते हैं।

अभी तक किसी को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन करण को चिंता है कि उनके प्रशंसक इन ठगों का शिकार हो सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि आजकल AI तकनीक के कारण फर्जी चीजों को पहचानना और भी मुश्किल हो गया है।

सोशल मीडिया पर उन्होंने फैंस से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें।