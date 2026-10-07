'राइज एंड फॉल 2' से करण पटेल-तेज प्रताप यादव हुए बाहर, जानिए क्या है वजह?

इन लोगों के बाहर जाने (और सिवेट तोमर को लड़ाई की वजह से, वहीं अनीश भगत को वोट के जरिए पहले ही बाहर कर दिया गया था) के बाद शो में हलचल पैदा करने के लिए, 2 वाइल्ड कार्ड प्रतियोगियों की एंट्री होने वाली है।

करण और तेज दोनों को 2 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना नहीं देना पड़ा, क्योंकि उनके शो छोड़ने की वजहों को टाला नहीं जा सकता था।

तो, जल्द ही कुछ नए चेहरों और नए ड्रामे की उम्मीद कर सकते हैं।