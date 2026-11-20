'कभी खुशी कभी गम' की विरासत पर क्या बोले करण जौहर?

'कभी खुशी कभी गम' के 25 साल, करण जौहर ने खोले फिल्म से जुड़े कई राज

लेखन नेहा शर्मा 07:17 pm Nov 20, 202607:17 pm

क्या है खबर?

निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने हाल ही में अपनी फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' को लेकर दिल की बात साझा की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस फिल्म का दर्शकों पर इतना गहरा असर होगा, और उन्हें शक है कि वह जीवन में फिर कभी इसकी विरासत की बराबरी कर पाएंगे। फिल्म के 25 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित एक इवेंट में करण ने करीना कपूर के किरदार 'पू' के लिए भी खास प्यार जाहिर किया।