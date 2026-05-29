करण जौहर ने पोस्ट के साथ बताया कारण

करण जौहर ने क्यों किया जिगरी दोस्त शाहरुख खान को अनफॉलो? अब हुआ खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am May 29, 202610:08 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती जगजाहिर है। दोनों ने एक साथ 'कुछ कुछ होता है' और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी तमाम फिल्में साथ में की हैं। सोशल मीडिया पर उस वक्त हलचल मच गई, जब फैंस ने गौर किया कि करण ने शाहरुख को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। बाद में पता चला कि काजोल, आलिया भट्‌ट समेत अन्य सितारे भी फाॅलोइंग सूची से बाहर हैं। अब उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है।