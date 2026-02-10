DDLJ की शूटिंग के दौरान करण जौहर को क्यों लगा था सदमा? सालों बाद किया खुलासा

खुलासा

करण जौहर ने सरोज खान के साथ जुड़े किस्से का खुलासा किया

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत में, करण ने बताया कि कैसे 'मेहंदी लगा के रखना' गाने की शूटिंग के दौरान कपड़ों को लेकर गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि बैकग्राउंड डांसर्स के पास लाल रंग के स्कार्फ की कमी हो गई थी। इस कारण मशहूर कोरियोग्राफ ने उन्हें सबके सामने खूब खरी-खोटी सुनाई थी। करण ने कहा, "उन्होंने सचमुच मुझे धक्का दिया था। कहा, तू जहां जाना चाहता है जा, लाल कपड़ा ला, वरना मैं शूट नहीं करूंगी।"