करण जौहर ने पिता के साथ साझा कीं अपने बचपन की ये तस्वीरें

करण जौहर ने याद किए पिता यश जौहर के आखिरी पल, जाते-जाते लिया था ये वादा

लेखन नेहा शर्मा 04:41 pm Sep 06, 202604:41 pm

क्या है खबर?

करण जौहर ने अपने पिता और मशहूर फिल्ममेकर यश जौहर को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। पिता को अपना हीरो मानने वाले करण ने उनके साथ बिताए पलों और जिंदगी के आखिरी दिनों को याद किया। इस पोस्ट में करण ने अपने पिता के लिए दिल की बातें लिखीं। कुछ पुरानी पारिवारिक तस्वीरों के साथ करण ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा कि वो उनके जीवन में ढेर सारा प्यार लेकर आए थे।