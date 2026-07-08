करण जौहर ने प्रधानमंत्री मोदी काे धन्यवाद दिया

प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया 'कुछ कुछ होता है' गाने का जिक्र? गदगद हुए करण जौहर

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Jul 08, 202610:46 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में अपने भाषण के दौरान कल्ट फिल्म 'कुछ कुछ होता है' का जिक्र किया। यह संबोधन उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के संदर्भ में दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। बस फिर क्या, फिल्म के निर्देशक-निर्माता करण जौहर खुशी से गदगद हो गए। उन्होंने तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन क्लिप साझा करते हुए उन्हें आभार व्यक्त किया है। करण ने कहा कि वह बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं।