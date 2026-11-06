करण जौहर क्यों कर रहे यश-रूही को बॉलीवुड में आने से रोकने की कोशिश? बताई वजह

करण ने फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों की परवरिश से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा, "देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यह कोई आसान जगह नहीं है। यह काफी मुश्किल है। मैं तो अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में आने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं और सब लोग पूछते हैं, 'आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?' तो मेरा जवाब होता है कि देखिए, उस समय तक मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूंगा कि उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा।"