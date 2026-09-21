भारतीय खुफिया अधिकारी रामेश्वर नाथ काओ पर फिल्म का ऐलान

करण जौहर का बड़ा दांव, भारतीय जासूस रामेश्वर नाथ काओ पर बनाएंगे फिल्म; बताई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 12:24 pm Sep 21, 202612:24 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर रोमांटिक ड्रामा शैली से हटकर एक अलग तरह की फिल्म बनाने जा रहे हैं। उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन ने लियो मीडिया कलेक्टिव के साथ मिलकर भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग के संस्थापक रामेश्वर नाथ काओ पर आधारित एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है। आरएन काओ वह शख्स थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया और उस संस्था को प्रकाश में लाया जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के नाम से जाना जाता है।