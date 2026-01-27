करण जौहर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- कोई DM नहीं, कोई पोस्ट नहीं
फिल्म जगत में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सितारों में एक नाम करण जौहर का भी है। उनकी पोस्ट और एक्टिविटी पर फैंस भी बराबर नजर रखते आए हैं। इस बीच, निर्माता ने एक पोस्ट करते हुए लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वह सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। करण ने बताया कि वह न तो किसी का पाेस्ट देखेंगे और न ही किसी को कोई जवाब देंगे।
एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगे करण
करण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा की गई पोस्ट में लिखा, 'एक हफ्ते के लिए डिजिटल डिटॉक्स! कोई फालतू की स्क्रॉलिंग नहीं! कोई DM नहीं! कोई पोस्ट नहीं! भगवान मुझे इन सबसे दूर रहने की शक्ति दे!!!!' उनके द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से फैंस भी काफी हैरान हैं। हालांकि, करण और सोशल मीडिया के बीच की ये दूरी ज्यादा समय तक नहीं है, यह लोगों के लिए राहत की बात है।
January 27, 2026