करण जौहर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- कोई DM नहीं, कोई पोस्ट नहीं

लेखन ज्योति सिंह 10:24 am Jan 27, 202610:24 am

क्या है खबर?

फिल्म जगत में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सितारों में एक नाम करण जौहर का भी है। उनकी पोस्ट और एक्टिविटी पर फैंस भी बराबर नजर रखते आए हैं। इस बीच, निर्माता ने एक पोस्ट करते हुए लोगों को चौंका दिया है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वह सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। करण ने बताया कि वह न तो किसी का पाेस्ट देखेंगे और न ही किसी को कोई जवाब देंगे।