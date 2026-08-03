करण औजला ने 'MF गभरू' विवाद पर खोले राज, जानिए क्या बोले?

साल 2025 में 'MF गभरू' गाने पर काफी हंगामा हुआ था। पंजाब राज्य महिला आयोग ने गाने के बोलों को गैर-जिम्मेदार और युवा सुनने वालों के लिए हानिकारक बताया था।

यह विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को भी इसमें दखल देना पड़ा और दोनों कलाकारों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

कमीशन ने करण और हनी सिंह दोनों से इस बारे में जवाब तलब किया था। हनी भी उस समय अपने एक विवाद के कारण सुर्खियों में थे।

आखिरकार, दोनों गायकों ने अपने गानों को लेकर माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया।