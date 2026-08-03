करण औजला ने 'MF गभरू' विवाद पर खोले राज, जानिए क्या बोले?
गायक-रैपर करण औजला ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 में दर्शकों को अपने हल्के-फुल्के अंदाज से खूब हंसाया।
उन्होंने अपने 2025 के गाने 'MF गभरू' को लेकर हुए पुराने विवाद पर जमकर ठिठोली की। जब उनसे इस मामले और कानूनी मुश्किलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि गानों के आपत्तिजनक बोल को लेकर शिकायतें मिलने के बाद वे 'दुबई चले गए थे'।
उनके करियर के एक गंभीर मोड़ पर यह उनका एक हल्का-फुल्का जवाब था।
करण और हनी सिंह ने अपने गानों के लिए मांगी थी माफी
साल 2025 में 'MF गभरू' गाने पर काफी हंगामा हुआ था। पंजाब राज्य महिला आयोग ने गाने के बोलों को गैर-जिम्मेदार और युवा सुनने वालों के लिए हानिकारक बताया था।
यह विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को भी इसमें दखल देना पड़ा और दोनों कलाकारों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
कमीशन ने करण और हनी सिंह दोनों से इस बारे में जवाब तलब किया था। हनी भी उस समय अपने एक विवाद के कारण सुर्खियों में थे।
आखिरकार, दोनों गायकों ने अपने गानों को लेकर माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया।