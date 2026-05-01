फिल्म 'कारा' की OTT पर आया अपडेट

धनुष की फिल्म 'कारा' किस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक? आ गया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 05:56 am May 01, 202605:56 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'कारा' 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। विग्नेश राजा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1991 के रामनाथपुरम तेल संकट की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, जिसे तेलुगु, तमिल के साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है। फिल्म में 'कारासामी' का किरदार निभाकर अभिनेता दर्शकों की भर-भरकर तारीफें हासिल कर रहे हैं। इस बीच, फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ा अपडेट भी लोगों का ध्यान खींचने लगा है।