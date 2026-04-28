क्या रिलीज हो पाएगी धनुष की 'कारा'? विवाद के बीच प्रोड्यूसर ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा मनोरंजन Apr 28, 2026

अभिनेता धनुष की नई फिल्म 'कारा' रिलीज से ठीक पहले ही एक बड़े विवाद में फंस गई है। फिल्म 30 अप्रैल को आने वाली है। इस विवाद की वजह हैं प्रोड्यूसर वेनगाई अय्यनार, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अय्यनार का कहना है कि उन्होंने साल 2021 में ही अपनी फिल्म के लिए 'कारा' नाम रजिस्टर करवा लिया था। उन्हें डर है कि अगर एक ही नाम की दो फिल्में रिलीज होती हैं, तो दर्शक उलझन में पड़ जाएंगे। उनकी पुरानी शिकायतों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिरकार उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा।