ऋषि कपूर के नाम का नहीं हो सकेगा दुरुपयोग, कपूर परिवार ने किया ये नेक काम

लेखन ज्योति सिंह 01:08 pm Mar 13, 202601:08 pm

क्या है खबर?

ऋषि कपूर के परिवार ने उनके नाम और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने दिवंगत अभिनेता के अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं, जिसका मकसद भविष्य में दुरुपयोग और अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग को रोकना है। परिवार द्वारा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने के बाद, अभिनेता के नाम का किसी भी संदर्भ में उपयोग करने से पहले स्वीकृति लेना जरूरी होगा। बता दें, ऋषि कपूर का 30 अप्रैल, 2020 को लॉकडाउन के समय निधन हुआ था।