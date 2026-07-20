भारत में CTV का तूफान, हर महीने 16.6 करोड़ दर्शक जुड़े; बदल रही मनोरंजन की दुनिया

CTV देखने वाले करीब 36 प्रतिशत दर्शक, यानी 5.9 करोड़ लोग, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं। यह दिखाता है कि दर्शकों की देखने की आदतें कितनी तेजी से बदल रही हैं।

ज्यादातर दर्शक NCCS A ग्रुप से आते हैं, जिसकी वजह से CTV प्रीमियम विज्ञापनों के लिए एक खास जगह बन गया है। दर्शकों में महिला और पुरुष लगभग बराबर संख्या में हैं और करीब आधे लोग 25 से 44 साल की उम्र के हैं, जिसका मतलब है कि CTV युवा दर्शकों को भी अपनी ओर खींच रहा है।

इसके अलावा, एक-तिहाई दर्शक ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिससे पता चलता है कि CTV की पहुंच लगातार बढ़ रही है।