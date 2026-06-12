कन्नड़ अभिनेता डोडन्ना ने वायरल मौत की अफवाहों का किया खंडन
मनोरंजन
कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता डोड्डन्ना बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके निधन की झूठी खबरें और एक AI-जनरेटेड पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
76 साल के डोड्डन्ना ने शुक्रवार को अपने चाहने वालों को बताया कि वह तो घर पर आराम से टीवी देख रहे थे, तभी उन्हें अपनी 'मौत' की खबर मिली।
उन्होंने सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा, 'मैं जिंदा हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं।' साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसी भ्रामक खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।