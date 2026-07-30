कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने मंड्या में इस वजह से रुकवाई 'जन नायकन' फिल्म की स्क्रीनिंग
मनोरंजन
कर्नाटक के मांड्या में कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग रोक दी।
यह प्रदर्शन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे कावेरी नदी के पानी के गहरे विवाद को लेकर किया गया।
कावेरी जल नियमन समिति के निर्देश के बाद, प्रदर्शनकारियों ने गुरुश्री सिनेमाघरों से फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और तमिलनाडु को पानी दिए जाने के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।
किस बयान से माहौल हुआ तनावपूर्ण?
विरोध कर रहे लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। इस बयान से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।
किसी लोकप्रिय फिल्म को इस तरह निशाना बनाना दिखाता है कि यहां अक्सर सांस्कृतिक मुद्दे कैसे राजनीतिक विवादों में उलझ जाते हैं।
नियामक संस्थाओं के निर्देशों के चलते यह विरोध लगातार जारी है और दोनों पक्षों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।