कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने मंड्या में इस वजह से रुकवाई 'जन नायकन' फिल्म की स्क्रीनिंग

विरोध कर रहे लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। इस बयान से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।

किसी लोकप्रिय फिल्म को इस तरह निशाना बनाना दिखाता है कि यहां अक्सर सांस्कृतिक मुद्दे कैसे राजनीतिक विवादों में उलझ जाते हैं।

नियामक संस्थाओं के निर्देशों के चलते यह विरोध लगातार जारी है और दोनों पक्षों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।