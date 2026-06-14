बॉक्स ऑफिस पर बढ़ी कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की रफ्तार, जानिए दूसरे दिन का कारोबार

हरियाणा ने 'भारत भाग्य विधाता' को किया टैक्स-फ्री

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित किया तो इसे और भी ज्यादा पहचान मिली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, "मैंने कहा है कि ऐसी फिल्में जो हमें प्रेरित करती हैं, उन्हें हम सबको देखना चाहिए। हम हरियाणा में इसे टैक्स-फ्री घोषित कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें प्रेरित करती है और हमारे कर्तव्यों का अहसास कराती है।"

मुख्यमंत्री के इस फैसले पर कंगना ने उनका आभार व्यक्त किया। मनोज तपड़िया के निर्देशन में बनी 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान मेडिकल स्टाफ के बलिदान की कहानी दिखाती है।