AI के अश्लील कंटेंट से कंगना रनौत परेशान, दिल्ली हाई कोर्ट से मांगा इंसाफ

कंगना रनौत दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने ऑनलाइन फैल रही AI-जनरेटेड और अश्लील सामग्री को हटाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में समन जारी कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई अंतरिम आदेश भी आ सकता है।

कंगना खास तौर पर यौन और पोर्नोग्राफिक ग्राफिक कंटेंट, फर्जी खबरों और ऐसे AI-जनरेटेड कंटेंट से परेशान हैं, जिनमें उनके नाम से गलत बयान प्रचारित किए जा रहे हैं।