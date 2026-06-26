पुणे हत्याकांड पर कंगना रनौत की दो टूक- बच्चों की करतूतों के लिए परिवार दोषी नहीं

ठीकरा

बच्चों की हरकतों के लिए माता-पिता को दोष देना गलत

कंगना ने कहा कि आज के दौर में लोग सोशल मीडिया और असल जिंदगी में अलग-अलग छवि बनाकर जीते हैं। उनके मुताबिक, किसी बच्चे के व्यवहार के लिए उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। उन्होंने लिखा कि आज लोगों की पहचान इस बात से तय होती है कि वे कैसे दिखते हैं, ना कि वे वास्तव में क्या महसूस करते हैं या कैसे इंसान हैं, इसलिए परिवार को बच्चों के हर कदम के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए।