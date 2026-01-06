कंगना रनौत ने नई फिल्म की शूटिंग शुरू की

कंगना रनौत फिल्मों में दमदार वापसी को तैयार, फिल्म को लेकर आई ये जानकारी

लेखन ज्योति सिंह 03:16 pm Jan 06, 202603:16 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था। जनवरी, 2025 में रिलीज उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता हासिल न कर सकी। इसके बाद से अभिनेत्री अपना पूरा ध्यान अपने राजनीतिक करियर पर लगा रही हैं। हालांकि, अब कंगना ने फिल्मों के लिए समय निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगामी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसकी घोषणा अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए की है।