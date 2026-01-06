LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कंगना रनौत फिल्मों में दमदार वापसी को तैयार, फिल्म को लेकर आई ये जानकारी
कंगना रनौत फिल्मों में दमदार वापसी को तैयार, फिल्म को लेकर आई ये जानकारी
लेखन ज्योति सिंह
Jan 06, 2026
03:16 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री कंगना रनौत को आखिरी बार फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था। जनवरी, 2025 में रिलीज उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता हासिल न कर सकी। इसके बाद से अभिनेत्री अपना पूरा ध्यान अपने राजनीतिक करियर पर लगा रही हैं। हालांकि, अब कंगना ने फिल्मों के लिए समय निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगामी फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसकी घोषणा अभिनेत्री ने एक पोस्ट के जरिए की है।

वीडियो

कंगना ने फिल्म के सेट से साझा किया वीडियो

कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि वह शूटिंग पर लौट आई हैं। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो में कंगना को फिल्म के सेट पर देखा जा सकता है, जहां वो निर्देशक मनोज तापड़िया के साथ कुछ बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो साझा करते हुए कंगना ने बताया कि शूटिंग पर लौटकर उन्हें अच्छा लग रहा है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो पोस्ट

फिल्म

जल्द हॉलीवुड में दिखेंगी कंगना

'भारत भाग्य विधाता' की घोषणा साल 2024 में की गई थी, लेकिन इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एक और जानकारी है कि अभिनेत्री जल्द हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। उन्हें हॉरर ड्रामा फिल्म 'ब्लेस्ड बी द ईविल' में देखा जाएगा। अनुराग रुद्र द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता, टायलर पोसी और स्कारलेट रोज स्टैलोन नजर आएंगे। इसके अलावा, कंगना के पास 'क्वीन 2' और 'तनु वेड्स मनु 3' भी हैं, जिसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।

