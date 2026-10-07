कंगना रनौत ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के पड़ाव की सराहना, जानिए क्या कहा

अभिनेत्री कंगना रनौत कुल्लू में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सभा' में शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल के सफर का सम्मान किया।

कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन में 25 सालों का यह सफर सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि राष्ट्र सेवा, जनभागीदारी और अटूट समर्पण की एक प्रेरणादायक यात्रा है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस खास मौके का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात थी।