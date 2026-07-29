कंगना रनौत NEET-UG प्रदर्शनकारियों पर फिर भड़कीं, शेयर किया प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित नया सेल्फी वीडियो

अभिनेत्री ने मीडिया पर ये आरोप भी लगाया कि वो उनके बयानों से जुड़े विवादों को ही तूल दे रहा है, जबकि छात्रों और सफल युवाओं की उनकी सराहना को नज़रअंदाज कर रहा है।

अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स की तारीफ की थी और NEET की तैयारी करने वाले युवाओं को बधाई भी दी थी। कंगना ने आगे कहा कि उनकी अपनी टीम और परिवार के सदस्यों सहित उनके आसपास के कई युवा बेहद मेहनती और जिम्मेदार हैं।