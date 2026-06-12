कंगना रनौत का सनसनीखेज बयान, बोलीं- रणवीर की 'धुरंधर' ने हिलाई दर्शकों की पाकिस्तान हमदर्दी
अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के प्रचार के दौरान कंगना रनौत ने बॉलीवुड में रणवीर सिंह को अलग-थलग किए जाने की खबरों पर अपनी बात रखी।
उन्होंने इसे रणवीर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' से जोड़ा। कंगना के मुताबिक, यह फिल्म बॉलीवुड की आम कहानियों से अलग है और सीधे-सीधे संवेदनशील मुद्दों पर बात करती है।
न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि कई फिल्में दर्शकों के मन में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जगाती रही हैं।
कंगना ने की 'धुरंधर' की जमकर तारीफ
कंगना ने बताया कि ज्यादातर फिल्में हमें पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने या उसकी तारीफ करने का पाठ पढ़ाती रही हैं, लेकिन 'धुरंधर' एक अलग रास्ता चुनती है और उसका एक ऐसा पक्ष दिखाती है, जो कम आकर्षक है।
कंगना का मानना है कि फिल्म का यह बेबाक अंदाज कुछ दर्शकों को बेचैन कर देता है और उन्हें पुरानी बातों पर दोबारा सोचने के लिए उकसाता है।
'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को हुई रिलीज
मनोज तपड़िया के निर्देशन में बनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' आज यानी 12 जून को सिनेमाघरों में पहुंच गई है।
इसमें कंगना के साथ गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और ईशा डे ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
यह फिल्म 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल की नर्सों की बहादुरी की कहानी कहती है।