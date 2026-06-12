कंगना रनौत का सनसनीखेज बयान, बोलीं- रणवीर की 'धुरंधर' ने हिलाई दर्शकों की पाकिस्तान हमदर्दी मनोरंजन Jun 12, 2026

अपनी नई फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के प्रचार के दौरान कंगना रनौत ने बॉलीवुड में रणवीर सिंह को अलग-थलग किए जाने की खबरों पर अपनी बात रखी।

उन्होंने इसे रणवीर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' से जोड़ा। कंगना के मुताबिक, यह फिल्म बॉलीवुड की आम कहानियों से अलग है और सीधे-सीधे संवेदनशील मुद्दों पर बात करती है।

न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि कई फिल्में दर्शकों के मन में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जगाती रही हैं।