'भारत भाग्य विधाता' को टैक्स फ्री किया गया

कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' दिल्ली में टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 10:33 am Jun 10, 202610:33 am

क्या है खबर?

कंगना रनौत अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर खूब चर्चा बटोर रही हैं। 12 जून को रिलीज हो रही फिल्म मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के दौरान कामा अस्पताल में हुई भयावह घटना पर आधारित है, जिसमें अभिनेत्री एक नर्स का किरदार में नजर आएंगी। रिलीज से पहले दिल्ली में फिल्म की खास स्क्रीनिंग रखी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची। उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान ऐलान किया कि 'भारत भाग्य विधाता' दिल्ली में टैक्स फ्री होगी।