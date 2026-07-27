कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

कंगना रनौत 'जेन Z' प्रदर्शन की रील्स पर भड़कीं, बोलीं- इन्हें कौन पाल-पोस रहा?

लेखन ज्योति सिंह 05:09 pm Jul 27, 202605:09 pm

क्या है खबर?

NEET पेपर लीक के विरोध में हो रहे 'जेन Z' प्रदर्शन से जुड़ी रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कंगना रनौत ने इन वीडियो को 'घिनौना' बताते हुए कहा कि इन्हें देखने के बाद उन्हें "उपचार और डिजिटल डिटॉक्स" की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'मैंने जिंदगी में कहीं भी इतनी कुरूपता एक जगह पर नहीं देखी, लेकिन जेनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों के ये वीडियो देखकर घिन आती है।'