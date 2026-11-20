बता दें उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी को अपनी मां के निधन की खबर मिली।

मुख्यमंत्री को गोंडा जाकर राम कथा में शामिल होना था और शाम को लखनऊ में भाजपा महिला विंग द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करना था।

हालांकि, इस दुखद खबर के बाद दोनों कार्यक्रम ही रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अप्रैल 2020 में कोरोना के समय निधन हुआ था।