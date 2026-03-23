कंगना रनौत कैसे बनीं बॉलीवुड की 'क्वीन'? इन किरदारों से जीत चुकीं लोगों का दिल

अभिनेत्री कंगना रनौत 23 मार्च को 40 साल की हो गई हैं। सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री होने के साथ-साथ, कंगना भाजपा की सांसद भी हैं और अपने कामों से हमेशा चर्चा में रहती हैं। फिलहाल अभिनेत्री इस वक्त अपनी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में व्यस्त चल रही हैं। कंगना ने अपने अभिनय से सिनेमा पर एक गहरी छाप छोड़ी है। फैंस भी उन्हें बॉलीवुड की क्वीन कहते हैं। आइए जानते हैं उनके अब तक से सबसे लोकप्रिय किरदार।

#1 'क्वीन' कंगना को बॉलीवुड की 'क्वीन' होने का खिताब इसी फिल्म से मिला था। साल 2013 में आई उनकी यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर माैजूद है जो उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री ने 'रानी मेहरा' नाम की लड़की का किरदार निभाया था। उनके साथ राजकुमार राव भी अहम किरदार में नजर आए थे। IMDb पर 8.1 की रेटिंग वाली फिल्म 'क्वीन' ने दुनियाभर में करीब 97 करोड़ कमाए थे।

#2 & #3 'महारानी लक्ष्मीबाई' और 'शोनाली गुजराल' साल 2019 में आई फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' में अभिनेत्री ने 'महारानी लक्ष्मीबाई' का किरदार निभाया। यह उनके द्वारा पर्दे पर निभाया गया सबसे लोकप्रिय किरदार रहा है। फिल्म को 6.4 की रेटिंग मिली है। 2008 में आई मधुर भंडारकर की फिल्म 'फैशन' में अभिनेत्री ने एक सफल मॉडल 'शोनाली गुजराल' का किरदार निभाया था। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में थीं और कंगना का सपोर्टिंग लेकिन दमदार रोल था।

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