कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' का दमदार मोशन पोस्टर रिलीज, कब पर्दे पर आएगी फिल्म?

ऐलान अगले महीने इस तारीख को सिनेमाघरों में आएगी 'भारत भाग्य विधाता' निर्माताओं ने फिल्म का मोशन पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। 'द अनसीन हीरोज' की थीम पर आधारित इस फिल्म में कंगना लीड रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले महीने 12 जून, 2026 को सीधे सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म का मोशन पोस्टर आ चुका है, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म की रिलीज को लेकर उत्सुकता को दोगुना कर दिया है।

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कहानी कंगना की फिल्म में दिखेगी अस्पताल के 'अदृश्य नायकों' की कहानी कंगना अभिनीत ये फिल्म अस्पताल के गलियारों के भीतर अपनी भावनात्मक कहानी को बुनती है, और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है जो अक्सर जनता की यादों में ओझल रह जाते हैं: नर्स, वार्ड बॉय, सफाईकर्मी, लिफ्ट ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मचारी और प्रशासक। ये मोशन पोस्टर इन रोजमर्रा के किरदारों को सम्मानित करता है, जो उस वक्त भी जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखते हैं, जब बाहरी दुनिया में आतंक, घबराहट और अराजकता का माहौल होता है।

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बयान क्या बोलीं कंगना? कंगना ने कहा, "सच्ची बहादुरी किसी पदक, अनुमति या मेडल के वादे का इंतजार नहीं करती। इस मोशन पोस्टर का हर एक फ्रेम हमें उन लोगों की आंखों में देखने पर मजबूर करता है, जिन्होंने बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मुझे एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है, जो उनके इस सच को दुनिया के सामने लेकर आ रही है।"