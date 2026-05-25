कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स गाउन पर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कह दी यह बात
कंगना रनौत ऐश्वर्या राय बच्चन के बचाव में उतर आई हैं। दरअसल ऐश्वर्या को इस साल के कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने नीले मरमेड गाउन की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया।
ऐसे में कंगना ने सोशल मीडिया पर उन आलोचकों पर निशाना साधा और कहा, 'जो लोग उन्हें किसी और तरह से देखना चाहते हैं, वे खुद क्यों नहीं देखते हैं कि उनमें क्या है?'
इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रेड कार्पेट पर ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए और सभी को समावेशिता को अपनाना चाहिए।
कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में उम्र के आधार पर भेदभाव पर डाला प्रकाश
कंगना का बयान दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को, खासकर बढ़ती उम्र की महिलाओं को, उनकी दिखावट के लिए कितनी बेरहमी से परखा जाता है।
ऐश्वर्या का बचाव करते हुए और अलग-अलग तरह के रूप-रंग को सम्मान देने की अपील के साथ, उन्होंने मनोरंजन जगत में अभी भी मौजूद उम्र के आधार पर भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई है।