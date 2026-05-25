कंगना रनौत ने ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स गाउन पर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, कह दी यह बात मनोरंजन May 25, 2026

कंगना रनौत ऐश्वर्या राय बच्चन के बचाव में उतर आई हैं। दरअसल ऐश्वर्या को इस साल के कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने नीले मरमेड गाउन की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया।

ऐसे में कंगना ने सोशल मीडिया पर उन आलोचकों पर निशाना साधा और कहा, 'जो लोग उन्हें किसी और तरह से देखना चाहते हैं, वे खुद क्यों नहीं देखते हैं कि उनमें क्या है?'

इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रेड कार्पेट पर ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी जगह मिलनी चाहिए और सभी को समावेशिता को अपनाना चाहिए।