'दृश्यम 3' में 'इंस्पेक्टर गेतोंडे' ने लूटी महफिल, जानें कौन हैं ये दमदार अभिनेता?
मनोरंजन
कमलेश सावंत को 'दृश्यम 3: द कॉन्क्लूजन' में इंस्पेक्टर गेतोंडे के किरदार के लिए दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। अजय देवगन के साथ पर्दे पर नजर आ रहे कमलेश की दमदार पुलिस भूमिकाएं उनकी पहचान बन गई हैं।
साल 2004 में 'खाकी' से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद से ही उन्होंने इस तरह के किरदारों से अपनी खास जगह बनाई है।
कमलेश का ऐसा रहा करियर
मुंबई में पले-बढ़े कमलेश को उनके पिता से बॉडीबिल्डिंग की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2007 में मराठी फिल्म 'एक क्रांतिवीर: वासुदेव बलवंत फडके' से की थी, जिसके बाद वे 'रिंगा रिंगा' में भी दिखाई दिए।
इसके अलावा, उन्होंने टीवी और थिएटर में भी खूब काम किया है। फिल्म समीक्षक 'दृश्यम 3' में उनके हास्य और तीखे संवादों को खूब पसंद कर रहे हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साफ तौर पर दिखाता है।