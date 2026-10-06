'दृश्यम 3' में 'इंस्पेक्टर गेतोंडे' ने लूटी महफिल, जानें कौन हैं ये दमदार अभिनेता?

मुंबई में पले-बढ़े कमलेश को उनके पिता से बॉडीबिल्डिंग की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2007 में मराठी फिल्म 'एक क्रांतिवीर: वासुदेव बलवंत फडके' से की थी, जिसके बाद वे 'रिंगा रिंगा' में भी दिखाई दिए।

इसके अलावा, उन्होंने टीवी और थिएटर में भी खूब काम किया है। फिल्म समीक्षक 'दृश्यम 3' में उनके हास्य और तीखे संवादों को खूब पसंद कर रहे हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साफ तौर पर दिखाता है।