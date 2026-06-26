कमल हासन ने क्यों छोड़ी बॉलीवुड की चकाचौंध? सालों बाद बताया अंडरवर्ल्ड और काले धन का कड़वा सच मनोरंजन Jun 26, 2026

मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हासन ने साल 2017 में एक इवेंट में बताया था कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरी क्यों बनाई।

उस इवेंट में उन्होंने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते और काले धन का खेल उन्हें बहुत असहज करता था।

उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, 'मैं वहां नहीं रुकना चाहता था, या तो उससे लड़ूं या फिर डर के आगे झुक जाऊं।'