'मंडाडी' ने मचाई हलचल, कमल हासन की तारीफ में टीम ने कही ये बात
मनोरंजन
कमल हासन फिल्म 'मंडाडी' की बंपर सफलता का जश्न मनाने के लिए टीम के साथ थे। मथिमरन पुगाझेंडी के निर्देशन में बनी और सूरी व सुहास अभिनीत यह फिल्म रामनाथपुरम के मछुआरों और वहाँ होने वाली नाव दौड़ों के जीवन पर आधारित है।
10 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर से 109.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।
'मंडाडी' की सफलता के बाद सूरी ने की कमल की तारीफ
सूरी ने कमल से अपनी मुलाकात को जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बताया। उन्होंने ऑनलाइन अपनी कृतज्ञता भी जाहिर की।
फिल्म के डायरेक्टर पुगाझेंडी ने कमल को एक सच्ची प्रेरणा बताया, वहीं सुहास ने कहा कि उनसे मिलना उनके लिए एक अनमोल मौका था। सुहास ने उन्हें "जीवित किंवदंती" भी कहा।
मुख्य अभिनेता के तौर पर सूरी के लिए यह फिल्म एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसने तटीय संस्कृति को अच्छे से दिखाया और पूरे भारत में दर्शकों को अपनी ओर खींचा है।