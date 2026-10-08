नाना पाटेकर के निधन पर कमल हासन हुए भावुक, श्रद्धांजलि में कही ये बात
मनोरंजन
हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पटेकर 75 साल की उम्र में चल बसे। उनके निधन से फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है।
दमदार किरदारों और दशकों लंबे करियर के लिए जाने जाने वाले नाना को सिर्फ एक अभिनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव था।
किसानों का साथ देने वाले नाना की कमल ने की तारीफ
नाना का प्रभाव सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का खुलकर साथ दिया और कारगिल युद्ध के दौरान भी अपनी सेवाएं दी थीं।
फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि मिल रही है। कमल हासन ने उन्हें 'एक असाधारण कलाकार और उससे भी बढ़कर एक महान इंसान' बताया है।
उनकी कमी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में महसूस की जा रही है।