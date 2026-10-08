नाना पाटेकर के निधन पर कमल हासन हुए भावुक, श्रद्धांजलि में कही ये बात

हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पटेकर 75 साल की उम्र में चल बसे। उनके निधन से फिल्म जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है।

दमदार किरदारों और दशकों लंबे करियर के लिए जाने जाने वाले नाना को सिर्फ एक अभिनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव था।