सेंसर बोर्ड पर भड़के कमल हासन, कहा- फिल्म रोकना यानी हजारों परिवारों की रोजी पर चोट
क्या है खबर?
सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर छिड़े विवाद में अब दिग्गज अभिनेता और नेता कमल हासन की एंट्री हो गई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड (CBFC) से हरी झंडी न मिलने और पोंगल रिलीज रुकने पर कमल हासन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में सेंसर बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा है कि कला काे कैद ना किया जाए। फिल्म के समर्थन में उतरे कमल ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
विवाद
'जन नायकन' विवाद में कूदे कमल हासन
विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' की पोंगल रिलीज रुकने के बाद फिल्म जगत की कई हस्तियों ने सेंसर बाेर्ड के खिलाफ आवाज उठाई है। सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को मंजूरी न मिलने के कारण इसकी रिलीज टालनी पड़ी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिल्म सेंसरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी (अपारदर्शिता) पर कड़े सवाल खड़े किए।
पोस्ट
अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला- कमल
कमल ने एक्स पर अपना पक्ष साझा करते हुए एक लंबा-चौड़ा नोट साझा किया और कैप्शन में लिखा, 'कला के लिए, कलाकारों के लिए और संविधान के लिए।' अपने पोस्ट में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अधिकार है, जिसे तर्क के आधार पर कायम रखा जाना चाहिए और पारदर्शिता की कमी (अपारदर्शिता) के कारण इसे कभी भी कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
नाराजगी
हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सवाल
कमल ने लिखा, "ये मुद्दा केवल एक फिल्म का नहीं, बल्कि कलाकारों की आजादी और हमारे लोकतंत्र की परीक्षा का है। फिल्म निर्माण से एक पूरी कड़ी जुड़ी होती है। जब सेंसर बोर्ड बिना किसी ठोस वजह के फिल्म रोकता है, तो वो एक फिल्म नहीं रोकता, बल्कि उन हजारों परिवारों की कमाई रोकता है, जो इस इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। जब नियमों में स्पष्टता नहीं होती है तो रचनात्मकता दब जाती है और जनता का भरोसा कमजोर होता है।'
दो टूक
पसंद-नापसंद से नहीं, नियमों से चलाएं फिल्मों पर कैंची- कमल
कमल ने साफ कहा कि सेंसर बोर्ड को मनमानी छोड़ नियमों के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंन कहा कि अगर आप किसी सीन को हटाने के लिए कहते हैं तो आपको लिखित में ठोस कारण देना होगा। आप अपनी पसंद-नापसंद के आधार पर फिल्म नहीं बदल सकते। अभिनेता ने ये भी कहा कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने का तरीका बिल्कुल साफ होना चाहिए। बोर्ड को ये बताना चाहिए कि वो किस कानून या नियम के तहत फैसला ले रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए कमल हासन का पोस्ट
For Art, For Artists, For the Constitution pic.twitter.com/sOrlOOLFtv— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) January 10, 2026
जानकारी
विजय की आखिरी फिल्म के इंतजार में प्रशंसक
'जन नायकन' को लेकर विजय के प्रशंसकों के बीच जबरदस्त दीवानगी नजर आ रही है, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। इस फिल्म की हीरोइन पूजा हेगड़े तो विलेन बॉबी देओल हैं।