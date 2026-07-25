कमल हासन ने की सरकार की तारीफ, बोले- पेपर लीक से भी बड़ा है ये मौका

कमल ने अपने पोस्ट की शुरुआत में लिखा, 'टकराव की जगह बातचीत को आते देख खुशी हुई। असहमति के सुर भी संवाद के हकदार होते हैं। यही वास्तव में जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। जहां समाज में पेलेट गन और लाठीचार्ज के लिए कोई जगह नहीं, वहीं सुरक्षाकर्मियों पर हमलों और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भी उसी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए।'

कमल का मानना है कि ये अवसर केवल परीक्षा पेपर लीक से कहीं ज्यादा बड़ा है।