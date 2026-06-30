जानिए वन्यजीव डॉक्यूमेंट्री 'वाइल्ड तमिलनाडु' यूट्यूब पर कब होगी प्रीमियर?

एक घंटे की फिल्म में दिखाई जाएगी तमिलनाडु की वन्यजीव

इस एक घंटे की फिल्म में हाथी, तेंदुए, जुगनू और यहां तक कि दुर्लभ मद्रास हेजहॉग जैसे जीवों की मनमोहक तस्वीरें दिखाई गई हैं।

यह फिल्म यह भी दिखाती है कि तमिलनाडु में इंसान और प्रकृति किस तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे बनने में पूरे 4 साल लगे हैं और इसमें ग्रैमी विजेता रिकी केज ने संगीत दिया है। यह फिल्म अंग्रेजी और तमिल, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।

सुंदराम फास्टनर्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक आरती कृष्णा ने बताया कि कंपनी को उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करेगी।