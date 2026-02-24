फिल्म 'कल्कि 2' पर अमिताभ बच्चन ने दी बड़ी खबर, तस्वीरें देख झूम उठेंगे फैंस

फिल्म 'कल्कि 2' पर अमिताभ बच्चन ने दिया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 01:51 pm Feb 24, 202601:51 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था। अब इसके सीक्वल 'कल्कि 2' का इंतजार किया जा रहा है, जिसका हिस्सा महानायक अमिताभ बच्चन दोबारा होंगे। अपने हालिया व्लॉग में दिग्गज ने खुलासा किया है कि वह पिछले दिनों हैदराबाद में थे, जिस कारण अपने फैंस से मुलाकात नहीं कर सके। उन्होंने शहर से बाहर होने का कारण बताते हुए लिखा कि वह 'कल्कि 2' की शूटिंग में व्यस्त थे।