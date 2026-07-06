आपके खाने में क्या है? CBFC की कैंची से अटकी काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी'

फिल्म को CBFC की मंजूरी का इंतजार

वास्तविक शोध पर आधारित, 'द इंडिया स्टोरी' का मकसद लोगों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि उनके खाने में असल में क्या है और इस बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर बातचीत शुरू करना है।

अपने इस अहम संदेश के बावजूद, फिल्म की रिलीज तब तक अटकी हुई है जब तक CBFC इसे पास नहीं कर देता।

फिल्म के निर्देशक चेतन ने बताया, 'हम बस इतना चाहते हैं कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिले।' यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी।