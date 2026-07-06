आपके खाने में क्या है? CBFC की कैंची से अटकी काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी'
काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसे अभी भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
चेतन डीके द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियोज तथा MIG प्रोडक्शन और स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों से हमारी सेहत को होने वाले नुकसान की गहराइयों को दिखाती है।
फिल्म को CBFC की मंजूरी का इंतजार
वास्तविक शोध पर आधारित, 'द इंडिया स्टोरी' का मकसद लोगों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि उनके खाने में असल में क्या है और इस बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर बातचीत शुरू करना है।
अपने इस अहम संदेश के बावजूद, फिल्म की रिलीज तब तक अटकी हुई है जब तक CBFC इसे पास नहीं कर देता।
फिल्म के निर्देशक चेतन ने बताया, 'हम बस इतना चाहते हैं कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिले।' यह फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में उपलब्ध होगी।