'इंडियन 2' के सेट पर बाल-बाल बचीं थीं काजल अग्रवाल

काजल अग्रवाल के पास गिरी थी 100 फीट ऊंची क्रेन, ऐसे बची जान

लेखन अंशिका शुक्ला 09:52 am Nov 13, 202609:52 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने हाल ही में उस भयावह रात को याद किया, जब चेन्नई में कमल हासन की फिल्म 'इंडियन 2' की शूटिंग के दौरान क्रेन हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ बातचीत में काजल ने उस रात की पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी लगता है कि किसी दैवीय शक्ति के हस्तक्षेप की वजह से उनकी जान बच गई थी।