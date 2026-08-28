'प्रेम कीटाणु' से वीर पहाड़िया का रोमांटिक गाना रिलीज, अरमान मलिक ने दी आवाज

जी म्यूजिक कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 'कहाे तो' गाने को जारी किया है, जिसमें वीर के साथ आफिया सईद नजर आ रही हैं। वह इस फिल्म से बतौर अभिनेत्री अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं।

गाने को आवाज अरमान मलिक ने दी है और म्यूजिक कंपोजर अन्नकुर आर पथक हैं। बोल सचिन उर्मतोश ने लिखे हैं। वहीं कव्वाली को अल्तामाश फरीदी ने गाया है।

बता दें, 'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।