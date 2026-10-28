काशवी हीरानंदानी ने विवादित मैसेज के खोले राज, बोलीं- ये तो सिर्फ एक ब्रांड का मजाक था
काशवी हीरानंदानी ने दर्शकों की चिंताओं और बिग बॉस 20 में उनकी मौजूदगी को देखते हुए यह साफ किया कि उनके लाइवस्ट्रीम के दौरान आया विवादित पार्सल मैसेज असल में एक ब्रांड का मजाक था।
फैंस की चिंता बढ़ने लगी तो काशवी ने इस पर सफाई दी। खासकर 'बिग बॉस 20 वीकेंड का वार' के उस एपिसोड के बाद, जहां उन्होंने स्काउट को लव गिल के साथ उसकी नजदीकियों को लेकर टोका था, तब यह मामला ज्यादा चर्चा में आ गया था।
काशवी का खुलासा
काशवी ने सोशल मीडिया पर आकर सबको बताया, "मैंने जो पार्सल लाइवस्ट्रीम पर दिखाया था, वह मुझे एक ब्रांड से मिला था।"
उन्होंने आगे कहा, "यह सब उनकी तरफ से सिर्फ एक मजाक था, कोई गंभीर बात नहीं। उन्होंने आज सुबह मुझसे संपर्क किया और गलतफहमी दूर कर दी। मैं यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैंने देखा कि लोग इसे अलग तरह से समझ रहे थे।"
काशवी ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस घटना पर चिंता जताई थी। उन्होंने साफ किया कि इस पार्सल के पीछे कोई असल ड्रामा नहीं था।